تعليم القليوبية تكشف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بمحافظة القليوبية إعلان نتيجة الفصل الدراسي، وسط حالة من الانتظار، خاصة مع اقتراب اعتمادها رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن أعمال التجميع والرصد لجميع مواد الشهادة الإعدادية قد انتهت بالكامل على مستوى المحافظة، مؤكدًا الالتزام التام بمعايير الدقة والعدالة في جميع مراحل التصحيح.

وأوضح المصدر أن النتيجة من المقرر اعتمادها رسميًا من قِبل محافظ القليوبية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم إعلانها فور اعتمادها بجميع الإدارات التعليمية والمدارس.

وطمأن المصدر أولياء الأمور والطلاب بشأن مستوى النتائج هذا العام، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة وتتجاوز 83%، وهي نسبة أعلى مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية.