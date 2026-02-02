إعلان

تعليم القليوبية تكشف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:56 ص 02/02/2026

امتحانات الشهادة الاعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بمحافظة القليوبية إعلان نتيجة الفصل الدراسي، وسط حالة من الانتظار، خاصة مع اقتراب اعتمادها رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن أعمال التجميع والرصد لجميع مواد الشهادة الإعدادية قد انتهت بالكامل على مستوى المحافظة، مؤكدًا الالتزام التام بمعايير الدقة والعدالة في جميع مراحل التصحيح.

وأوضح المصدر أن النتيجة من المقرر اعتمادها رسميًا من قِبل محافظ القليوبية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم إعلانها فور اعتمادها بجميع الإدارات التعليمية والمدارس.

وطمأن المصدر أولياء الأمور والطلاب بشأن مستوى النتائج هذا العام، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة وتتجاوز 83%، وهي نسبة أعلى مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمارات.. ماذا حدث؟ (فيديو)
زووم

إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمارات.. ماذا حدث؟ (فيديو)
نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة
رياضة محلية

لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
أخبار مصر

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
زووم

بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر