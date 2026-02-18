بالصور- محافظ القليوبية يتفقد الديوان العام ويهنئ العاملين بشهر رمضان

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية داخل ديوان عام المحافظة، استهلها بزيارة غرفة الطوارئ والأزمات لمتابعة منظومة العمل بها، والوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي مستجدات على مدار الساعة، مؤكدًا ضرورة سرعة التحرك والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتفقد المحافظ عددًا من الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء، مشددًا على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين بما يسهم في تقديم خدمة متميزة.

وخلال جولته، حرص محافظ القليوبية على تهنئة العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون الشهر الكريم دافعًا لمزيد من العمل والإخلاص وتكثيف الجهود لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية طوال الشهر الفضيل، لضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وشدد على أن الانضباط الإداري والأداء المتميز يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم الكفاءات المخلصة وتطوير آليات العمل بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة على أرض القليوبية.