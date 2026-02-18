عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع الملحقين العماليّين في عدد من الدول، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات ملفات العمالة المصرية بالخارج والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع عملهم.

واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى عرض مفصل من الملحقين حول الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها لدعم المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا حرصه على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ملموسة.

وقال الوزير: "يهمني تنفيذ كل ما نتفق عليه على أرض الواقع وبأكبر نسبة من الإنجاز"، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب التحرك الجاد نحو التطبيق الفعلي، بما يحقق نتائج يشعر بها المواطن والعامل المصري خارج البلاد.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل جهودها لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة التشغيل بالخارج وتعزيز تنافسية العمالة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للمصريين بالخارج، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، ويعكس الصورة الحضارية للعمالة المصرية في مختلف الدول.

ووجه الوزير بضرورة تفعيل قنوات اتصال دائمة وفعّالة مع جميع الجهات المعنية في الدول المستقبلة للعمالة، بما يسهم في حل المشكلات أولًا بأول، وصون حقوق العمال المصريين، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وأكد أن التحرك يتم وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية العمالة المصرية بالخارج، وتعظيم دورها كقوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.