إعلان

القبض على متهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

كتب : علاء عمران

03:50 م 18/02/2026 تعديل في 04:02 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص ببث وتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيديوهات خادشة

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه أمكن ضبط المتهم، له معلومات جنائية، وبحوزته ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ونشره للفيديوهات على صفحاته.

زيادة نسب المشاهدات

اعترف المتهم بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مؤكدًا أن الدافع كان ماديًا فقط.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات خادشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الستات هترّوح بدري".. محافظ الوادي الجديد تعدل مواعيد العمل فى رمضان
أخبار وتقارير

"الستات هترّوح بدري".. محافظ الوادي الجديد تعدل مواعيد العمل فى رمضان
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
جنة الصائم

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
البنوك تبدأ تنفيذ خطة مكثفة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان
أخبار وتقارير

البنوك تبدأ تنفيذ خطة مكثفة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان
3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان
سفرة رمضان

3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان

قبل ساعات من عرضه.. رحمة محسن تروج لمسلسل علي كلاي (صور)
دراما و تليفزيون

قبل ساعات من عرضه.. رحمة محسن تروج لمسلسل علي كلاي (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة