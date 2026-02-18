كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص ببث وتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيديوهات خادشة

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه أمكن ضبط المتهم، له معلومات جنائية، وبحوزته ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ونشره للفيديوهات على صفحاته.

زيادة نسب المشاهدات

اعترف المتهم بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مؤكدًا أن الدافع كان ماديًا فقط.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط.