المنيا تنظم ملتقى رقمي للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء عماد كدواني أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الرعاية الصحية بمصر، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة تضمن كرامة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق هذا المشروع القومي يعكس ثقة القيادة السياسية في إمكانات المحافظة، ويستوجب تضافر كافة الجهود لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

وفي السياق، شهد اللواء الدكتور محمد أنيس انطلاق فعاليات الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر البث المباشر، بحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا، والدكتور سلمان بدير، والدكتور محمود عمر.

ويهدف الملتقى، الذي نُظم بالتعاون بين محافظة المنيا ومستشفيات جامعة المنيا ومديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، وبمشاركة هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية شركة النخبة للخدمات الطبية، إلى توحيد الرؤية ومد جسور التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة، وتذليل التحديات لتعزيز الجاهزية المجتمعية، تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة بالمحافظة في أبريل 2026.

وخلال كلمته، أكد السكرتير العام حرص اللواء عماد كدواني على تقديم الدعم الكامل لإنجاح تطبيق المنظومة على أرض المحافظة، باعتبارها مشروعًا محوريًا في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن تدشينها يمثل حجر الزاوية في خطة تطوير إقليم الصعيد وتوفير مظلة حماية صحية مستدامة تُسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.

كما ثمّن الجهود التنظيمية للملتقى الرقمي بوصفه منصة تفاعلية للحوار المباشر وتصحيح المفاهيم، بمشاركة فاعلة من الإعلام والمجتمع المدني والقيادات التنفيذية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمنظومة الجديدة ويضمن استدامتها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الملتقى يستهدف صياغة لغة حوار مشتركة بين مقدمي الخدمة والجمهور المستفيد، مشيرًا إلى أن الأجندة الرقمية صُممت للإجابة عن التساؤلات الجوهرية المتعلقة بآليات التسجيل ومعايير الجودة.

وشدد على أن المحافظة تسابق الزمن لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وفقًا للمعايير العالمية، لضمان الجاهزية القصوى لخدمة أكثر من 7 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن الجهود تشمل التحول الرقمي الكامل، وتحديث إدارة الملفات الطبية، وتدريب الأطقم الطبية والإدارية على نظم التشغيل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتنهي فترات الانتظار الطويلة.