"التعليم" تشدد على انتظام الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان

كتب : أحمد الجندي

04:02 م 18/02/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تلقت جميع المدارس تعليمات رسمية عاجلة من المديريات والإدارات التعليمية، وَفق توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تؤكد ضرورة التزام الطلاب بالحضور المنتظم طوال شهر رمضان، وعدم الاستهتار بمواعيد الحصص الدراسية والانضباط داخل الفصول.

التقييمات الدراسية

وأوضحت التعليمات أن أي غياب عن الحصص سيؤثر بشكل مباشر على درجات أعمال السنة والتقييمات المستمرة، وَفق اللوائح المعتمدة، ولن يتم قبول أي أعذار إلا في الحالات الرسمية الموثقة والمعتمدة من الإدارة.

تفعيل الأنشطة التعليمية

وشددت التعليمات أيضًا على أهمية تفعيل الأنشطة التعليمية داخل الفصول، ومتابعة نسب الحضور يوميًّا بدقة؛ لضمان انتظام الطلاب ومشاركة الجميع في العملية التعليمية طوال الشهر الكريم.

