خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:31 م 18/02/2026

خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان

شهد محيط مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، خروج العربة الأخيرة من قطار بضائع عن القضبان، ما تسبب في توقف مؤقت لحركة القطارات بالمنطقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بخروج قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة، وسط مدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

انتقلت قيادات السكة الحديد وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المزلقان، وجرى الدفع بمعدات وأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، تمهيدا لاستئناف حركة القطارات بشكل كامل، وتحرر محضر بالواقعة.

خروج عربة من قطار عن القضبان بني سويف قطار بضائع

