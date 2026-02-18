خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

شهد محيط مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، خروج العربة الأخيرة من قطار بضائع عن القضبان، ما تسبب في توقف مؤقت لحركة القطارات بالمنطقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بخروج قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة، وسط مدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

انتقلت قيادات السكة الحديد وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المزلقان، وجرى الدفع بمعدات وأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، تمهيدا لاستئناف حركة القطارات بشكل كامل، وتحرر محضر بالواقعة.