65% من الصيدليات في إنجلترا معرضة لخطر "الإغلاق الوشيك".. ما القصة؟

كتب : مصراوي

02:18 م 18/02/2026

حذر خبراء في إنجلترا من أن ثلثي الصيدليات المستقلة في البلاد معرضة لخطر "الإغلاق الوشيك" بسبب القيود المالية.

وقالت الرابطة الوطنية للصيادلة إن الكثيرين يفكرون في تقليص الخدمات لأنهم وصلوا إلى "نقطة الانهيار"، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي إيه ميديا) اليوم الأربعاء.

وأضافت الرابطة أن إغلاق الصيدليات "سيعرض للخطر إمكانية الحصول على أدوية "لملايين المرضى و"سيحدث ثغرة هائلة" في خطط الحكومة لتقريب الرعاية من المنازل.

ووجهت اللجنة رسالة إلى وزير الصحة ويس ستريتينج لتسليط الضوء على "الوضع الخطير" للصيدليات المستقلة في إنجلترا، وجاء في الرسالة "أظهر استطلاع رأي حديث أن ثلثي (65%) الصيدليات في إنجلترا سجلت خسارة في العام الماضي".

وأضافت "هذا يعني في الواقع أن ثلثي الصيدليات معرضة لخطر الإغلاق الوشيك، مما يعرض إمكانية حصول مرضانا على الأدوية التي يحتاجونها للخطر، ويحدث ثغرة هائلة في الخطة العشرية قبل أن يقدر لها تبدأ".

