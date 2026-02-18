تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.

الكفاءة والخبرة

وأكد عبد العزيز، في طلب الإحاطة، أن بعض الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية، لافتًا إلى أنه ترتب على ذلك إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين، فضلًا عن إهدار حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم داخل المدارس، من حالات نقل وفصل وممارسات غير سوية معهم .

غياب الشفافية

وأكد عبد العزيز أن تعيين قيادات بالتربية والتعليم غير مؤهلة أسهم أيضًا في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس، فضلًا عن خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية، وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية، ويستوجب المساءلة البرلمانية؛ خصوصًا أن ملف تطوير التعليم يُعد من أولويات الدولة.

مراجعة التعيينات

وطالب النائب بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم، بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية، ومراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها الضوابط القانونية، إلى جانب وضع آلية شفافة معلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي، وكذلك عرض القيادات المختارة على الاختبار النفسي قبل تقلدها المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب.

وشدد النائب على ضرورة حضور الوزير شخصيًّا للرد على طلب الإحاطة؛ حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق العاملين، والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلبة.