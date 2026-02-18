بحضور "عبدالجواد".. "مستقبل وطن" يستضيف وزير التموين للتعرف على خطة عمل

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية المصرية، التقى الفريق أول ضياء جمال قاضى أوجلو قائد القوات الجوية التركية والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات الجوية، إذ تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك في ضوء علاقات التعاون المثمر بين القوات الجوية المصرية والتركية، وفي إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد قائد القوات الجوية، خلال اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتركية .

وأشار قائد القوات الجوية التركية، من جانبه، إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين .

وعلى هامش الزيارة قام قائد القوات الجوية التركية بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات الجوية المصرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات الجوية فى الآونة الأخيرة .

