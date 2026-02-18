إعلان

المتحدث العسكري: قائد القوات الجوية يلتقي قائد القوات الجوية التركية

كتب : محمد سامي

02:21 م 18/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفريق عمرو صقر يلتقي قائد القوات الجوية التركية لتعزيز التعاون العسكري (2)
  • عرض 3 صورة
    الفريق عمرو صقر يلتقي قائد القوات الجوية التركية لتعزيز التعاون العسكري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية المصرية، التقى الفريق أول ضياء جمال قاضى أوجلو قائد القوات الجوية التركية والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات الجوية، إذ تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك في ضوء علاقات التعاون المثمر بين القوات الجوية المصرية والتركية، وفي إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد قائد القوات الجوية، خلال اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتركية .

وأشار قائد القوات الجوية التركية، من جانبه، إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين .

وعلى هامش الزيارة قام قائد القوات الجوية التركية بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات الجوية المصرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات الجوية فى الآونة الأخيرة .

اقرأ أيضًا:

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تطلق مجلة الدفاع على الموقع الرسمي للوزارة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحدث العسكري قائد القوات الجوية المصرية الفريق عمرو صقر أخبار القوات المسلحة القوات المسلحة أخبار القوات المسلحة اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026
تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
أخبار السيارات

فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف
أخبار المحافظات

خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

بدءًا من الليلة.. التليفزيون المصري يطلق مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

بدءًا من الليلة.. التليفزيون المصري يطلق مسلسلات رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة