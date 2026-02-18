محادثات جنيف.. زيلنسكي: لا أرى تقدمًا في المسائل السياسية

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جميع الأطراف في المحادثات الثلاثية في جنيف كانوا بنائين في المسائل المتعلقة بالجيش، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب تصريحاته إلى الصحفيين أكد زيلنسكي أن الأطراف اتفقت على أن الولايات المتحدة ستساعد في مراقبة الهدنة في أوكرانيا إذا انتهت الحرب، وأن هناك حاجة إلى إرادة سياسية لإنهاء الحرب.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه لا يرى تقدما في مسائل سياسية حساسة، مؤكدًا أن الأطراف اتفقت على مواصلة المحادثات.

يذكر أن مدينة جنيف السويسرية تستضيف اليوم محادثات روسية أوكرانية بوساطة أمريكية، وذلك على مدار أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.