إعلان

محادثات جنيف.. زيلنسكي: لا أرى تقدمًا في المسائل السياسية

كتب : مصراوي

02:23 م 18/02/2026

روسيا وأوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جميع الأطراف في المحادثات الثلاثية في جنيف كانوا بنائين في المسائل المتعلقة بالجيش، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب تصريحاته إلى الصحفيين أكد زيلنسكي أن الأطراف اتفقت على أن الولايات المتحدة ستساعد في مراقبة الهدنة في أوكرانيا إذا انتهت الحرب، وأن هناك حاجة إلى إرادة سياسية لإنهاء الحرب.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه لا يرى تقدما في مسائل سياسية حساسة، مؤكدًا أن الأطراف اتفقت على مواصلة المحادثات.

يذكر أن مدينة جنيف السويسرية تستضيف اليوم محادثات روسية أوكرانية بوساطة أمريكية، وذلك على مدار أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محادثات روسيا وأوكرانيا محادثات جنيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
4 أبراج لا تستطيع مقاومة عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟
رمضان ستايل

4 أبراج لا تستطيع مقاومة عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟
فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
أخبار السيارات

فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026
خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف
أخبار المحافظات

خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة