إعلان

انطلاق أولى رحلات "العمرة البري" من ميناء نويبع

كتب : حسام الدين أحمد

12:12 م 18/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد ميناء نويبع البحري، اليوم الأربعاء، انطلاق أولى رحلات "العمرة البري" لهذا الموسم، حيث استقبلت صالات الركاب 390 معتمراً في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء العقبة الأردني.

تفاصيل الرحلة

أنهت سلطات الجوازات بميناء نويبع إجراءات سفر المعتمرين وتسهيل صعودهم على متن 5 سفن وهي: (بابل، آور، سينا، الحسين، ونيو عقبة).

ويرافق المعتمرين 18 حافلة سياحية مجهزة لاستكمال الرحلة داخل الأراضي الأردنية وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.


وفي سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع، حيث سجلت الموانئ اليوم حجم تداول بلغ 23 ألف طن بضائع عامة و860 شاحنة و63 سيارة، وشملت حركة الواردات: 5000 طن بضائع، 360 شاحنة، و49 سيارة، والصادرات: 18000 طن بضائع، 500 شاحنة، و14 سيارة.

حركة السفن بميناء سفاجا

شهد ميناء سفاجا نشاطاً مكثفاً، حيث غادرت اليوم ثلاث سفن هي (PELAGOS Express، Pan LiLi، والحرية)، فيما استقبل الميناء أمس السفن (PELAGOS Express، Pan LiLi، Poseidon Express، والحرية)، كما سجلت حركة الركاب بموانئ الهيئة وصول وسفر نحو 2300 راكب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس ميناء نويبع رحلات العمرة البري ميناء العقبة الأردني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"
بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
أخبار وتقارير

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
رياضة عربية وعالمية

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة