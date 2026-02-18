انطلاق أولى رحلات "العمرة البري" من ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع البحري، اليوم الأربعاء، انطلاق أولى رحلات "العمرة البري" لهذا الموسم، حيث استقبلت صالات الركاب 390 معتمراً في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء العقبة الأردني.

تفاصيل الرحلة

أنهت سلطات الجوازات بميناء نويبع إجراءات سفر المعتمرين وتسهيل صعودهم على متن 5 سفن وهي: (بابل، آور، سينا، الحسين، ونيو عقبة).

ويرافق المعتمرين 18 حافلة سياحية مجهزة لاستكمال الرحلة داخل الأراضي الأردنية وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.



وفي سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع، حيث سجلت الموانئ اليوم حجم تداول بلغ 23 ألف طن بضائع عامة و860 شاحنة و63 سيارة، وشملت حركة الواردات: 5000 طن بضائع، 360 شاحنة، و49 سيارة، والصادرات: 18000 طن بضائع، 500 شاحنة، و14 سيارة.

حركة السفن بميناء سفاجا

شهد ميناء سفاجا نشاطاً مكثفاً، حيث غادرت اليوم ثلاث سفن هي (PELAGOS Express، Pan LiLi، والحرية)، فيما استقبل الميناء أمس السفن (PELAGOS Express، Pan LiLi، Poseidon Express، والحرية)، كما سجلت حركة الركاب بموانئ الهيئة وصول وسفر نحو 2300 راكب.