الأمطار تُحاصر شوارع الفيوم والكهرباء تُحذر المواطنين -صور

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت محافظة الفيوم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار متوسطة الغزارة، أسفرت عن تراكم كميات من المياه في أغلب شوارع المدن والقرى، مما أدى إلى تحول مساحات واسعة بمراكز المحافظة إلى برك طينية، تسببت بدورها في غياب ملحوظ لطلاب المدارس وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وتصدرت مدينة الفيوم ومراكز (سنورس، طامية، إطسا، ويوسف الصديق) قائمة المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار، حيث واجه المواطنون صعوبة بالغة في التنقل، لا سيما في المناطق ذات الطرق غير الممهدة.

وعلى الصعيد المروري، شهدت الطرق السريعة (الفيوم - القاهرة) و(الفيوم - بني سويف) بطئاً في حركة السير، وسط تحذيرات أمنية مكثفة للسائقين بتوخي الحذر وتخفيف السرعات.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ على ضرورة التحرك الفوري والدفع بسيارات "الكسح" لشفط تجمعات المياه من الميادين والشوارع الرئيسية لضمان سيولة الحركة المرورية.

وفي سياق متصل، أهاب مسؤولو شركة الكهرباء بالمواطنين ضرورة الابتعاد التام عن أعمدة الإنارة واللوحات الكهربائية في الشوارع، تحسباً لحدوث أي ماس كهربائي ناتج عن مياه الأمطار، حفاظاً على الأرواح وسلامة المارة.