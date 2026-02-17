إعلان

الأمطار تُحاصر شوارع الفيوم والكهرباء تُحذر المواطنين -صور

كتب : مصراوي

11:09 ص 17/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأمطار تُحاصر شوارع الفيوم (1)
  • عرض 5 صورة
    الأمطار تُحاصر شوارع الفيوم (4)
  • عرض 5 صورة
    الأمطار تُحاصر شوارع الفيوم (3)
  • عرض 5 صورة
    الأمطار تُحاصر شوارع الفيوم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت محافظة الفيوم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار متوسطة الغزارة، أسفرت عن تراكم كميات من المياه في أغلب شوارع المدن والقرى، مما أدى إلى تحول مساحات واسعة بمراكز المحافظة إلى برك طينية، تسببت بدورها في غياب ملحوظ لطلاب المدارس وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وتصدرت مدينة الفيوم ومراكز (سنورس، طامية، إطسا، ويوسف الصديق) قائمة المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار، حيث واجه المواطنون صعوبة بالغة في التنقل، لا سيما في المناطق ذات الطرق غير الممهدة.

وعلى الصعيد المروري، شهدت الطرق السريعة (الفيوم - القاهرة) و(الفيوم - بني سويف) بطئاً في حركة السير، وسط تحذيرات أمنية مكثفة للسائقين بتوخي الحذر وتخفيف السرعات.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ على ضرورة التحرك الفوري والدفع بسيارات "الكسح" لشفط تجمعات المياه من الميادين والشوارع الرئيسية لضمان سيولة الحركة المرورية.

وفي سياق متصل، أهاب مسؤولو شركة الكهرباء بالمواطنين ضرورة الابتعاد التام عن أعمدة الإنارة واللوحات الكهربائية في الشوارع، تحسباً لحدوث أي ماس كهربائي ناتج عن مياه الأمطار، حفاظاً على الأرواح وسلامة المارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم الطقس الأمطار غرق الشوارع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
عاجل.. الزمالك يصطدم بـ وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

عاجل.. الزمالك يصطدم بـ وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية
عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات