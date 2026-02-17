إعلان

محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام ويوجه بتوفير مكان بديل -صور

كتب : مصراوي

11:19 ص 17/02/2026
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام (2)
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام (5)
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام (6)
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام (7)
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام (4)

الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، شوارع وميادين حي غرب المنصورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ محمد أمين، ووليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة ببحث نقل سوق الحمام بمنطقة الشيخ حسانين بعيدا عن الميدان، بهدف تنظيم الحركة داخل المنطقة، والتيسير على المواطنين والبائعين، ومنع التكدس ومظاهر العشوائية، وتحسين الحركة المرورية، وكلف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله بعيدا عن الميدان.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ حالة النظافة العامة والانضباط المروري، موجهاً باستمرار تكثيف أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات في عدد من المناطق الحيوية، لضمان سيولة الحركة وتحقيق الانضباط في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جولاته الميدانية المفاجئة اليومية لن تتوقف للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

سوق الحمام طارق مرزوق محافظ الدقهلية

