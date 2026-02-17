إعلان

تداول 18 ألف طن بضائع و950 شاحنة بموانئ البحر الأحمر رغم سوء الأحوال الجوية

كتب : مصراوي

12:19 م 17/02/2026 تعديل في 12:19 م

سفينة نقل البضائع والشاحنات

السويس – حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر انتظام حركة الملاحة البحرية بالموانئ التابعة لها في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، دون تأثر بموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات.

وأوضح البيان أن الموانئ استقبلت 9 سفن تجارية، وحققت تداولًا بلغ 18 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 950 شاحنة و34 سيارة.

وأشار إلى أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، و498 شاحنة، و31 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و452 شاحنة، و3 سيارات، بما يعكس انتظام عمليات الشحن والتفريغ واستمرار العمل بكفاءة داخل الأرصفة البحرية.

وفيما يتعلق بحركة السفن، استقبل ميناء سفاجا السفينتين Poseidon Express وPan LiLi، كما كان الميناء قد استقبل في اليوم السابق السفينة PELAGOS Express، بينما غادرت أربع سفن وهي PELAGOS Express وPan LiLi وAlcudia Express والحرية، عقب الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ.

كما حقق ميناء نويبع تداول 5100 طن بضائع و389 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لخمسة سفن هي بابل، آور، سينا، الحسين ونيو عقبة. وسجلت صالات الركاب بالميناء حركة وصول وسفر بلغت 2900 راكب على الخط الملاحي «نويبع – العقبة»، في ظل تطبيق الإجراءات التشغيلية المعتادة لضمان انسيابية الحركة وسلامة الركاب والبضائع.

حركة الموانئ موانئ البحر الأحمر سفن الحاويات

