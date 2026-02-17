تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل كرفانات الإشراف بحي المجد بمدينة العبور الجديدة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة المعنية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، والتعامل مع ألسنة اللهب بكفاءة عالية، ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب داخل مجموعة من الكرفانات المخصصة للإشراف بحي المجد، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة الفنية للوقوف على أسباب اندلاع النيران، وتقدير حجم الخسائر المادية.

وأكدت المصادر، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.