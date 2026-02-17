180 جنيها لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- ميريت نادي:
12:34 م 17/02/2026
أسعار الأسماك
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.