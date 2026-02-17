إعلان

عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة

كتب : منال الجيوشي

10:26 ص 17/02/2026 تعديل في 11:46 ص

عمرو سعد في مسلسل إفراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال الجيوشي
أعلن الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام،عن مبادرة خيرية، للتكفل بسداد ديون 30 غارم وغارمة.

وقال عمرو سعد: "بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا بنعلن إننا بإذن الله هنتكفل بتلاتين حالة من حالات الغارمين والغارمات تكفل كامل".

وأوضح أن مسلسل إفراج سيكون اسم على مسمى، وسيتم التكفل بجميع المصاريف اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى منازلهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية.

عمرو سعد يكشف عن سبب المبادرة

وأكد عمرو سعد أنه قرر الإعلان عن المبادرة بشكل علني انطلاقًا من مبدأ "الدال على الخير كفاعله"، مؤكدًا أن إظهار أعمال الخير أحيانًا قد يشجع الآخرين على المشاركة والمبادرة، خاصة في ظل وجود طرق عديدة للدعاية يتم إنفاق مبالغ ضخمة عليها دون أثر حقيقي على حياة الناس.

ودعا عمرو سعد زملاءه في الوسط الفني إلى عدم الاكتفاء بتقديم الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، بل السعي أيضًا إلى مساعدة المحتاجين خارج الشاشة، مؤكدًا أن الجمهور يستحق الدعم الحقيقي.


وأضاف عمرو سعد: "الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للناس اللي عملونا ومينفعش نخدعهم عن طريق المنتج أو الدعاية، ومليون دعوة صادقة خير من 100 مليون إعجاب أو تعليق بيتم شرائه".

وكشف عمرو سعد أن هذه الخطوة تمثل بداية فقط، مشيرًا إلى رصد 10 ملايين جنيه، بهدف توجيهها لمن يحتاجون الدعم الحقيقي على أرض الواقع، والمساهمة في حل مشكلاتهم بشكل مباشر.

أبطال مسلسل "إفراج"

ويشارك عمرو سعد في دراما رمضان بمسلسل "إفراج" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد.

والعمل من بطولة: تارا عماد، ناهد السباعي، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، بسنت شوقي، شريف دسوقي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل إفراج عمرو سعد مسلسلات رمضان ديون الغارمين سداد الديون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
أخبار وتقارير

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر
أخبار مصر

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات