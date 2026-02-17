إعلان

بالصور- محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" لمنتجات التربية الزراعية

كتب : مصراوي

12:34 م 17/02/2026
افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "أهلاً رمضان" لمنتجات التربية الزراعية، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمقر مدرسة الأقصر الثانوية بنات، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تماشياً مع احتياجات الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وضمن محور التمكين الاقتصادي لمبادرة أنا متعلم مدى الحياة.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض الذي ضم منتجات الياميش، والبقوليات، والخضروات والفاكهة المجففة، والمخللات والمربات والعصائر والمخبوزات، والمجمدات والأسماك المملحة والأعشاب الطبية والعطرية وعسل النحل، إلى جانب تشكيلة من منتجات الألبان والجبن والزبادي .

شارك في المعرض مدارس التعليم الفني الزراعي ومدارس التعليم العام بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذه تحت إشراف توجيه التربية الزراعية بالمديرية بقيادة مارسيل سلامة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية وتحويل المدارس إلى وحدات إنتاجية تسهم في صقل المهارات المهنية للطلاب وتدريبهم عملياً على فنون الإنتاج والتسويق.

وفي ختام جولته، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره البالغ للجهد المبذول وجودة المعروضات، مؤكداً دعمه المستمر لقطاع التعليم الفني والتربية الزراعية، وموجهاً الشكر للقائمين على المعرض لخروجه بهذا المستوى اللائق، متمنيا لهم مزيدا من التميز والابداع .

