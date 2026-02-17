وجه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية، بسرعة حصر وصرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت ممكن، بما يضمن حصول المعلمين على مستحقاتهم دون تأخير.

صرف حافز التدريس

كما وجه الوزير، بسرعة صرف حافز التدريس المستحق للمعلمين عن شهري يناير وفبراير، في إطار حرص الوزارة على دعم المعلمين وتحفيزهم، تقديرًا لدورهم الحيوي في العملية التعليمية.

