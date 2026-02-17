إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ونصف نقل بطريق "السويس – الإسماعيلية"

السويس – حسام الدين أحمد:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق «السويس – الإسماعيلية»، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق، حيث وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير الإسعاف، سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي الإخطار. وقدم المسعفون الإسعافات الأولية والتأمين الطبي للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي بالقرب من صينية نفق الشهيد أحمد حمدي، نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارتين، ما أدى إلى وقوع التصادم وإصابة مستقلي المركبتين.

من جانبه، قال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 3 مصابين جراء الحادث، مشيرًا إلى أن من بينهم حالة وُصفت بالخطرة. وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين الثلاثة، وإيداعهم الأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة حالتهم الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.