كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة، في ظل تعرضها لعاصفة ترابية تسببت في تقلبات حادة بالأحوال الجوية.

وأعلنت المحافظة إغلاق حركة الملاحة النهرية بصورة تامة في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، نظرًا لشدة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وما صاحبها من انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بقطاع الملاحة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، كما وجه إدارة المرور على الطرق السريعة، خاصة الصحراوي الغربي «أسوان – القاهرة» وطريق «أسوان – أبو سمبل» البري، بالتنبيه على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة الركاب.

من جانبه، أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه تم إخطار جميع الفنادق العائمة والدهبيات وسائر العائمات النهرية، على اختلاف أنواعها، بإيقاف النشاط الملاحي بشكل كامل، مع حظر الإبحار أو المغادرة بصورة قطعية لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأكد أنه يُحظر ممارسة أي أنشطة ملاحية لكافة أنواع العائمات النهرية داخل النطاقين الإداري والجغرافي لمحافظة أسوان، بما يشمل كامل المسطح المائي وشواطئ بحيرة ناصر، على أن تتم إعادة تشغيل الحركة الملاحية فور استقرار الطقس وعودة معدلات الرؤية إلى طبيعتها.

