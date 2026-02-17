أولى جولات محافظ القليوبية.. تفتيش مفاجئ على حي شرق شبرا الخيمة -صور

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة انتظام منظومة النظافة ورفع الإشغالات، والوقوف على مستوى الأداء الفعلي بالشوارع والمحاور الرئيسية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المحاور الحيوية، شملت محور العصار، وشارع 15 مايو، وشارع 135، حيث تابع أعمال الجمع والنقل ميدانيًا، وراجع مستوى النظافة على الطبيعة، للتأكد من التزام الجهات المعنية بالخطة اليومية للعمل.

وخلال المرور، رصد المحافظ وجود قصور في مستوى الأداء من جانب شركة "نهضة مصر" المسؤولة عن تنفيذ أعمال النظافة بالحي، موجّهًا رئيس الحي بإعداد تقرير تفصيلي وشامل عن أداء الشركة ومدى التزامها ببنود التعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تقصير.

كما شملت الجولة، تفقد مبنى حي شرق شبرا الخيمة، حيث اطلع المحافظ بنفسه على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من انتظام العاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن الانضباط الإداري يُعد الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القليوبية، على استمرار الجولات المفاجئة بمختلف القطاعات الخدمية والإدارية، بهدف تعزيز الانضباط، ومتابعة الأداء ميدانيًا، ومحاسبة المقصرين، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.