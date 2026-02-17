محكمة بريطانية تحكم بالسجن على ضابطة مراقبة بعد علاقة مع قاتل (صور)

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بحق بيثاني دينت-رينولدز (27 عامًا)، ضابطة في مصلحة السجون والمراقبة، بعد ثبوت علاقتها العاطفية والحميمة مع كيران روبنسون، المدان بجريمة قتل دونيل رول في منطقة ويست دولويتش جنوب لندن عام 2020، والذي يقضي حاليًا 23 عامًا في السجن.

أظهرت لقطات مصوّرة في سجن "إتش إم بي لودام غرانج" في مقاطعة نوتنغهامشير، حيث نُقل روبنسون، الثنائي وهما يتعانقان ويتبادلان القبل قبل أن يجلسا معًا على الأرائك، فيما تظهر الأصابع متشابكة أثناء محادثتهما، حتى أثناء اقتراب شخص آخر منهما داخل السجن من الفئة "ب".

وكشفت المحكمة أن دينت-رينولدز من فورست هيل في لندن، تعرفت على روبنسون أول مرة أثناء عملها في سجن "بيلمارش" شديد الحراسة، لكن العلاقة الرومانسية بدأت بعد توليها وظيفة جديدة كضابطة مراقبة في سجن "بريكستون".

كما تبين أن الضابطة استخدمت بيانات دخول زميل لها للوصول إلى نظام "ديليوس" الخاص بخدمة المراقبة للاطلاع على ملفات قضية روبنسون، وناقشت معه تفاصيل مقابلات الشرطة، قائلة إن المتهمين الآخرين "ألقوا اللوم كله عليك". وعُثر على رسائل وصور ذات طابع جنسي على هاتفها المحمول، بالإضافة إلى تبادل رسائل ومكالمات واتساب جنسية بين الطرفين.

ووفقًا للادعاء، قالت دينت-رينولدز في محادثاتها مع روبنسون: "الجميع حضّروا بياناتهم إلا أنت"، وأضافت تعليقات تعكس انفعالات مختلطة من الغضب والحزن، مؤكدة رغبتها في خروجه من السجن.

كما أظهرت المحاكم أن روبنسون كان قد ارتكب الجريمة مع ابن عمه شون روبنسون، حيث طاردوا الضحية البالغ من العمر 18 عامًا عبر الأزقة والشوارع وطعنوه في قلبه في وضح النهار عام 2020. وقد صدر الحكم عليهما بالسجن 23 عامًا في عام 2021.

خلال جلسة النطق بالحكم، أكد الادعاء أن العلاقة بين الضابطة والسجين كانت غير مناسبة تمامًا وخرقت القواعد الصارمة لمصلحة السجون والمراقبة، وأنها استغلت موقعها الوظيفي للوصول إلى معلومات محظورة وإرسال محتوى جنسي مع السجين المدان.