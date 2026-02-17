إعلان

محكمة بريطانية تحكم بالسجن على ضابطة مراقبة بعد علاقة مع قاتل (صور)

كتب : مصراوي

12:29 م 17/02/2026

حكم بالسجن على ضابطة مراقبة بعد علاقة مع قاتل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بحق بيثاني دينت-رينولدز (27 عامًا)، ضابطة في مصلحة السجون والمراقبة، بعد ثبوت علاقتها العاطفية والحميمة مع كيران روبنسون، المدان بجريمة قتل دونيل رول في منطقة ويست دولويتش جنوب لندن عام 2020، والذي يقضي حاليًا 23 عامًا في السجن.

1_1_11zon

أظهرت لقطات مصوّرة في سجن "إتش إم بي لودام غرانج" في مقاطعة نوتنغهامشير، حيث نُقل روبنسون، الثنائي وهما يتعانقان ويتبادلان القبل قبل أن يجلسا معًا على الأرائك، فيما تظهر الأصابع متشابكة أثناء محادثتهما، حتى أثناء اقتراب شخص آخر منهما داخل السجن من الفئة "ب".

2_2_11zon

وكشفت المحكمة أن دينت-رينولدز من فورست هيل في لندن، تعرفت على روبنسون أول مرة أثناء عملها في سجن "بيلمارش" شديد الحراسة، لكن العلاقة الرومانسية بدأت بعد توليها وظيفة جديدة كضابطة مراقبة في سجن "بريكستون".

3_3_11zon

كما تبين أن الضابطة استخدمت بيانات دخول زميل لها للوصول إلى نظام "ديليوس" الخاص بخدمة المراقبة للاطلاع على ملفات قضية روبنسون، وناقشت معه تفاصيل مقابلات الشرطة، قائلة إن المتهمين الآخرين "ألقوا اللوم كله عليك". وعُثر على رسائل وصور ذات طابع جنسي على هاتفها المحمول، بالإضافة إلى تبادل رسائل ومكالمات واتساب جنسية بين الطرفين.

4_4_11zon

ووفقًا للادعاء، قالت دينت-رينولدز في محادثاتها مع روبنسون: "الجميع حضّروا بياناتهم إلا أنت"، وأضافت تعليقات تعكس انفعالات مختلطة من الغضب والحزن، مؤكدة رغبتها في خروجه من السجن.

كما أظهرت المحاكم أن روبنسون كان قد ارتكب الجريمة مع ابن عمه شون روبنسون، حيث طاردوا الضحية البالغ من العمر 18 عامًا عبر الأزقة والشوارع وطعنوه في قلبه في وضح النهار عام 2020. وقد صدر الحكم عليهما بالسجن 23 عامًا في عام 2021.

5_5_11zon

خلال جلسة النطق بالحكم، أكد الادعاء أن العلاقة بين الضابطة والسجين كانت غير مناسبة تمامًا وخرقت القواعد الصارمة لمصلحة السجون والمراقبة، وأنها استغلت موقعها الوظيفي للوصول إلى معلومات محظورة وإرسال محتوى جنسي مع السجين المدان.

6_6_11zon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السجن على ضابطة مراقبة علاقة مع قاتل بيثاني دينت-رينولدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
أخبار مصر

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
أخبار مصر

رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
عاجل.. الزمالك يصطدم بـ وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

عاجل.. الزمالك يصطدم بـ وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية
قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات