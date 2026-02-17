إعلان

غرق عامل في ترعة بأسيوط والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان

كتب : مصراوي

08:19 ص 17/02/2026

غرق عامل- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل خمسيني مصرعه غرقًا بعدما سقط في ترعة فرعية على طريق مير–الدير بدائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث غرق داخل ترعة فرعية بالمنطقة المذكورة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، إذ تبيّن من الفحص الأولي أن الضحية يُدعى "هاني أبو نوح"، يبلغ من العمر 50 عامًا، عامل.

ودفعت الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط الترعة ومواصلة أعمال البحث المكثف عن الجثمان، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق عامل في ترعة بأسيوط الإنقاذ النهري غرق عامل أسيوط أمن أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف
شئون عربية و دولية

وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف
رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
كيف يؤثر تقلبات درجات الحرارة على صحتك؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تقلبات درجات الحرارة على صحتك؟
هل توجد برامج للعمرة خلال شهر شوال؟.. غرفة السياحة تُجيب
أخبار مصر

هل توجد برامج للعمرة خلال شهر شوال؟.. غرفة السياحة تُجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر