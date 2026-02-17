غرق عامل في ترعة بأسيوط والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان



أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل خمسيني مصرعه غرقًا بعدما سقط في ترعة فرعية على طريق مير–الدير بدائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث غرق داخل ترعة فرعية بالمنطقة المذكورة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، إذ تبيّن من الفحص الأولي أن الضحية يُدعى "هاني أبو نوح"، يبلغ من العمر 50 عامًا، عامل.

ودفعت الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط الترعة ومواصلة أعمال البحث المكثف عن الجثمان، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.