"مخزن بلاستيك" يهدد برجًا سكنيًا.. 3 سيارات إطفاء تنقذ الموقف ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للبلاستيك أسفل أحد الأبراج السكنية بمدينة بنها؛ حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ لمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب الحريق، وانتقلت القوات على الفور إلى موقع البلاغ، مع اتخاذ إجراء احترازي بفصل التيار الكهربائي عن البرج لضمان سلامة السكان وتسهيل عمليات الإطفاء.

تبين بالفحص الأولي أن الحريق نشب داخل مخزن مخصص لتشوين البلاستيك أسفل العقار؛ إذ تمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها تمامًا قبل صعودها للأدوار العليا، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.