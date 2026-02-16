بورسعيد - طارق الرفاعي:

سلمت مديرية أوقاف بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، دفعة من اللحوم البلدية بلغت 1850 كيلو جرامًا، إلى فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة برئاسة الدكتورة نجلاء إدوار، وذلك بحضور الدكتور عماد هيبة، مدير الدعوة بالمديرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور التكافلي والمجتمعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري؛ حيث من المقرر أن يتولى المجلس القومي للمرأة مسؤولية توزيع الكميات المستلمة على الأسر الأولى بالرعاية في نطاق المحافظة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.