للمرة الثانية.. إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بالدقهلية إلى المفتي

كتب : مصراوي

11:57 م 16/02/2026
    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بالدقهلية إلى المفتي
    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بالدقهلية إلى المفتي (3)

الدقهلية - رامي محمود:

قررت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنصورة، اليوم الإثنين، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما للمرة الثانية؛ لإدانتهما بالتخلص من الزوج بدم بارد في قرية "أبو نور الدين" بمركز الستاموني، وذلك بعد نظر استئنافهما على حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة أول درجة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني؛ حيث كانت محكمة الجنايات قد قضت سابقًا بإعدام المتهمين شنقًا، إلا أنهما تقدما باستئناف على الحكم ليعودا للمثول أمام الدائرة الاستئنافية التي اتخذت قرارها المتقدم.

تعود تفاصيل الواقعة الدامية إلى إحالة المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهمة "فاطمة.م.م.أ" (35 سنة)، وعشيقها "محمد.ع.إ.أ" (19 سنة)، للمحاكمة؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "السيد عبدالباري حامد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ 2 أكتوبر 2024، حيث بيتا النية وأعدا "سكينًا وفأسًا وحجرًا" وكمنا له في مكان أيقنا تواجده به.

كشفت التحقيقات عن مشهد مأساوي لحظة التنفيذ؛ إذ باغت العشيق الزوج بضربة حجر قوية استقرت برأسه، وحينما استغاث المجني عليه بزوجته لنجدته، عاجلته هي بطعنات غادرة في الظهر باستخدام السكين، ولم يكتفيا بذلك، بل انهالا عليه بضربات "الفأس" للتأكد من إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

المتهمة بقتل زوجها بالدقهلية إحالة أوراق قاتلة زوجها للمفتي إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنصورة

