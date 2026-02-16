"ثقوب مجهرية" تنقذ رضيعًا عمره يومان من "انسداد المريء" ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجح فريق قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر يومين فقط، بعد إجراء جراحة دقيقة لعلاج عيب خلقي معقد يتمثل في "انسداد مريئي"، وذلك باستخدام تقنيات المنظار الجراحي الحديثة عبر فتحات دقيقة للغاية لا يتجاوز قطرها 3 ملليمترات، دون اللجوء للشق الجراحي التقليدي للصدر.

دقة متناهية

كشف الدكتور محمود مسعد، مدير المستشفى، تفاصيل التدخل الطبي، موضحًا أن استخدام المنظار أتاح رؤية مكبرة وعالية الدقة للأعضاء الحيوية داخل صدر الرضيع، مما مكن الفريق الطبي من إصلاح المريء وإعادة توصيله بدقة مع الحفاظ على الأنسجة المحيطة، وتجنب تشوهات القفص الصدري، وتقليل المضاعفات المحتملة لتسريع فترة التعافي.

تطلبت الحالة بروتوكول تخدير خاصًا يتناسب مع طبيعة حديثي الولادة لضمان استقرار وظائف القلب والرئتين أثناء الجراحة؛ وعقب النجاح الكامل للعملية، نُقل الطفل لقسم الحضانات، حيث أظهرت الفحوصات التئام المريء بشكل سليم وقدرته على الرضاعة بصورة طبيعية، ليغادر المستشفى بصحة جيدة.