"حفرة الموت" تبتلع شابًا.. تنقيب خلسة ينتهي بكارثة قرب "الرامسيوم"

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار خلسة داخل أحد المنازل بالقرب من معبد الرامسيوم بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر؛ حيث تحول حلم الثراء السريع إلى مأساة بعد أن انهالت عليه الرمال أثناء الحفر ليفارق الحياة أسفل الأنقاض.

كان اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص، وتبين من التحريات الأولية أن الضحية مقيم بمحافظة المنوفية، وجاء للبحث عن الآثار بطريقة غير مشروعة، إلا أن الحفرة التي تجاوز عمقها 9 أمتار ابتلعته، مما أدى إلى وفاته في الحال أسفل الرديم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مركز شرطة القرنة إلى موقع البلاغ؛ حيث تواصل القوات جهودها المضنية لاستخراج الجثمان من أسفل الأنقاض، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة باقي المتورطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.