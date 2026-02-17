إعلان

"حفرة الموت" تبتلع شابًا.. تنقيب خلسة ينتهي بكارثة قرب "الرامسيوم"

كتب : مصراوي

12:52 ص 17/02/2026

حفرة التنقيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار خلسة داخل أحد المنازل بالقرب من معبد الرامسيوم بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر؛ حيث تحول حلم الثراء السريع إلى مأساة بعد أن انهالت عليه الرمال أثناء الحفر ليفارق الحياة أسفل الأنقاض.

كان اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص، وتبين من التحريات الأولية أن الضحية مقيم بمحافظة المنوفية، وجاء للبحث عن الآثار بطريقة غير مشروعة، إلا أن الحفرة التي تجاوز عمقها 9 أمتار ابتلعته، مما أدى إلى وفاته في الحال أسفل الرديم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مركز شرطة القرنة إلى موقع البلاغ؛ حيث تواصل القوات جهودها المضنية لاستخراج الجثمان من أسفل الأنقاض، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة باقي المتورطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفرة التنقيب الرامسيوم الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجمارك تفتح تحقيقًا عاجلًا في سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد مستفيدين غير
أخبار مصر

الجمارك تفتح تحقيقًا عاجلًا في سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد مستفيدين غير
كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية
شئون عربية و دولية

قبل قدوم شهر رمضان.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالضفة الغربية
الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أخبار مصر

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر