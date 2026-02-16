إعلان

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية وسط الجبال والأشجار

كتب - معتز عباس:

06:13 م 16/02/2026 تعديل في 06:13 م

الفنانة نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة وجريئة، حيث شاركت متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة نورهان منصور

وظهرت نورهان في الصورة بإطلالة شتوية ، مرتدية جمبسوت أسود ضيق بأكمام طويلة ، أبرز رشاقتها وأناقتها، والتقطت صورة وسط مناظر طبيعية خلابة من الجبال والأشجار.

نالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات، كالتالي: "قمر يا نورهان"، "حلو المكان دا "، "جميلة أوي"، "ملكة جمال الكوكب".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

