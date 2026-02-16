إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الاثنين

كتب : مصراوي

03:24 م 16/02/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.56% عند مستوى 51493 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.38%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 275 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.60% عند مستوى 52308 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية

