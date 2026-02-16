الكرملين يرفض الاتهامات بتعرض نافالني للتسمم في السجن

موسكو- (د ب أ)

نفى الكرملين بصورة قاطعة الاتهامات بأنه تم تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني في سجن منذ عامين.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الاثنين" بالطبع، لا نقبل مثل هذه الاتهامات ولا نتفق معها، ونعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة".

وكانت يوليا نافالنايا أرملة نافالني ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد أعلنا على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ أمس الأول السبت أن النتائج المخبرية أظهرت أن نافالني قٌتل بسم يوجد في ضفادع السهام السامة

وبجانب ألمانيا، أيدت السويد وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة النتائج.

وأعرب فاديفول عن صدمته، وقال إن الدولة الروسية فقط هى من تمتلك الطريقة والفرصة لتسميم عضو بالمعارضة.

وكانت السلطات الروسية قد قالت إن نافالني توفى لأسباب طبيعية.