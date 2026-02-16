إعلان

الكرملين يرفض الاتهامات بتعرض نافالني للتسمم في السجن

كتب : مصراوي

03:31 م 16/02/2026

الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

نفى الكرملين بصورة قاطعة الاتهامات بأنه تم تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني في سجن منذ عامين.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الاثنين" بالطبع، لا نقبل مثل هذه الاتهامات ولا نتفق معها، ونعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة".

وكانت يوليا نافالنايا أرملة نافالني ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد أعلنا على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ أمس الأول السبت أن النتائج المخبرية أظهرت أن نافالني قٌتل بسم يوجد في ضفادع السهام السامة

وبجانب ألمانيا، أيدت السويد وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة النتائج.

وأعرب فاديفول عن صدمته، وقال إن الدولة الروسية فقط هى من تمتلك الطريقة والفرصة لتسميم عضو بالمعارضة.

وكانت السلطات الروسية قد قالت إن نافالني توفى لأسباب طبيعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين أليكسي نافالني دميتري بيسكوف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين
اقتصاد

وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين
جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
حوادث وقضايا

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
أخبار المحافظات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر