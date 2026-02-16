إعلان

إيران: مصالحنا القومية "خط أحمر" ورفع العقوبات جوهر أي اتفاق

كتب : مصراوي

01:38 م 16/02/2026 تعديل في 03:31 م

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

كتب- مصطفى الشاعر:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن رفع العقوبات يمثل "ركيزة أساسية" لمصالح طهران القومية، نافيا جملة وتفصيلا الشائعات التي تروج لتفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أوضح بقائي، اليوم الإثنين، أن الملفات التقنية الكبرى، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم وحجم أجهزة الطرد المركزي، "لا تزال قيد البحث ولم يتم حسم تفاصيلها بعد".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأنباء المتداولة على منصة "إكس" ووسائل الإعلام بأنها مجرد "تكهنات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح بقائي بلهجة حاسمة: "لن نتطرق إلى التفاصيل عبر الإعلام، فمكانها الحقيقي هو قاعة المفاوضات"، نافيا وجود أي أساس واقعي لكل ما يتم الترويج له من سيناريوهات.

واستند إسماعيل بقائي إلى مرجعيات القانون الدولي لتثبيت حقوق بلاده، مؤكدا أن إطار المواقف الإيرانية واضح ومستند إلى الالتزام بـ "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". وشدد على أن طهران تمارس حقوقها المشروعة وفقا لـ "المادة الرابعة" من المعاهدة، والتي تكفل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، معتبرا أن عمليات التخصيب جزء أصيل وغير قابل للتجزئة من هذا الحق القانوني.

وتزامنت تصريحات بقائي مع حراك دبلوماسي رفيع المستوى في جنيف، حيث عقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

من جهة أخرى، حذّر رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الحرب مع طهران ستكون "عبرة له"، مؤكدا أن القوة الإيرانية قادرة على إنهاء نهج الاستعراضات العدائية الأمريكية حول العالم.

