بالأحمر والفراولة.. هكذا احتفلت شرم الشيخ بـ عيد الحب

من المشروبات لـ"البالونات".. سيطرت الأجواء الرومانسية على منتجعات شرم الشيخ اللي اتحولت لـ"لوحة حمراء" احتفالاً بعيد الحب، وقضى السائحون من كل الجنسيات ليلة مبهجة على أنغام الموسيقى العالمية ومهرجانات الفراولة، في وقت سجلت فيه الفنادق إشغالات قياسية وصلت لـ 90%، لتثبت "مدينة السلام" إنها الوجهة رقم واحد للزائرين من كل العالم.

الخبير السياحي، ماجد توفيق، يقول إن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ السياحية احتفلت بعيد الحب من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية، أقيمت على الشواطئ، وحرص السائحون على ارتداء ملابس حمراء، مع تقديم المشروبات الحمراء وأشهرها الفراولة، في وجود فرق عالمية لعزف الموسيقى، مما ساهم في خلق أجواء مبهجة لدى السائحين.

وأوضح أن مظاهر الاحتفالات استمرت داخل الفنادق حتى الساعات الأولى من الصباح، من خلال تقديم تشكيلات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تظهر فيها ثمار الفراولة، وسط أجواء احتفالية، واستعراضات متنوعة نالت إعجاب السائحين,

وأكد أن منتجعات شرم الشيخ أصبحت تنافس المنتجعات العالمية، سواء في الخدمات التي تقدم للسائحين، أو البرامج الاحتفالية، وحرصها على التنوع مستمر مع الاهتمام بكل ما يهم السائحين من مختلف جنسيات العالم ساهم بدرجة كبيرة في زيادة ثقة السائح في المقصد السياحي، مما ساهم بدرجة كبيرة إلى زيادة الإقبال على المقاصد السياحية بجنوب سيناء بشكل عام، خاصة أنها لم تعد مجرد استمتاع بالبحر والسفاري داخل الصحراء فقط.

أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، كشف أن مدينة شرم الشيخ شهدت انتعاشة سياحية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، للاحتفال به وسط أجواء دافئة على الشواطئ، مؤكدًا أن المنتجعات السياحية نجحت بالفعل في جذب أنظار السائحين من مختلف الجنسيات من خلال المهرجانات الحافلة والمميزة.

وأشار إلى أن حسن التنظيم وتنسيق الألوان داخل المنتجعات كان له أثر كبير في التأثير بشكل إيجابي في نفوس السائحين، مؤكدًا أنه جرى وضع بوابات من البالونات الحمراء بكافة أرجاء الفنادق، وبالونات حمراء على هيئة قلوب على كل طاولة بالمطاعم، مع انتشار الورود والستائر الحمراء، إضافة إلى تقديم معظم المأكولات ذات اللون الأحمر، كون اللون الأحمر يعد رمز لعيد الحب.

وأضاف أن الأنشطة لم تقتصر على المأكولات والديكورات فقط، بل تضمن فقرات فنية متنوعة قدمتها فرق متخصصة لخلق حالة من البهجة بين السائحين، لافتًا إلى أن نسبة الاشغالات الفندقية بشرم الشيخ تجاوزت الـ 90% تزامنًا مع عيد الحب.