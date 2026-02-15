الحلاقة الأخيرة.. القبض على شقيقين بتهمة قتل شاب في كفر الشيخ

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب إثر خلافات سابقة بينهم بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول "أحمد.ص.ا"، 19عامّا، ويقيم بعزبة ابو مرسي التابعة لقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين مصابًا بطعنة في الصدر، وجرح بالرقبة، وجرح بالرأس، بادعاء اعتداء من آخرين، وتوفي متآثرًا بإصابته خلال تلقيه العلاج.

انتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام وبالفحص تبين تعدي كل من المدعو "محمد.م.إ.ع"، 25 عامًا، نجار مسلح، وشقيقه "إبراهيم"، 32 عامًا، نجار مسلح، ويقيمون بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ على المجني عليه بسلاحين أبيضين "مطواة"، و"سكين".

وتبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية أنه حدث خلاف مالي بين صديق المجني عليه ومع الشقيقين المتهمين وتطور إلى حد التشاجر بينهم.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه تدخل مناصرًا لصديقه ضد كلا المتهمين خلال التشاجر مع بعضهم، وفي يوم الواقعة توجه المجني عليه إلى محل حلاقة بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ لإجراء أعمال الحلاقة وما إن شاهداه المتهمان تعديا عليه بالضرب مستخدمين كلاهما سلاحين أبيضين "مطواة" و"سكين" محدثين إصابته المذكورة.

ألقي القبض على كلا المتهمين واقتيدا إلى مركز شرطة كفر الشيخ وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية أقرا بصحتها مضيفين بعدم قصدهما قتله وإنما تعدى كلاهما عليه لظنهما برغبة المجني عليه التشاجر معهما لسابق تعديه على المتهم الأول خلال المشاجرة الأولى.

جرى التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنها، وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.