إعلان

الحلاقة الأخيرة.. القبض على شقيقين بتهمة قتل شاب في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

01:45 م 15/02/2026

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب إثر خلافات سابقة بينهم بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول "أحمد.ص.ا"، 19عامّا، ويقيم بعزبة ابو مرسي التابعة لقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين مصابًا بطعنة في الصدر، وجرح بالرقبة، وجرح بالرأس، بادعاء اعتداء من آخرين، وتوفي متآثرًا بإصابته خلال تلقيه العلاج.

انتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام وبالفحص تبين تعدي كل من المدعو "محمد.م.إ.ع"، 25 عامًا، نجار مسلح، وشقيقه "إبراهيم"، 32 عامًا، نجار مسلح، ويقيمون بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ على المجني عليه بسلاحين أبيضين "مطواة"، و"سكين".

وتبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية أنه حدث خلاف مالي بين صديق المجني عليه ومع الشقيقين المتهمين وتطور إلى حد التشاجر بينهم.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه تدخل مناصرًا لصديقه ضد كلا المتهمين خلال التشاجر مع بعضهم، وفي يوم الواقعة توجه المجني عليه إلى محل حلاقة بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ لإجراء أعمال الحلاقة وما إن شاهداه المتهمان تعديا عليه بالضرب مستخدمين كلاهما سلاحين أبيضين "مطواة" و"سكين" محدثين إصابته المذكورة.

ألقي القبض على كلا المتهمين واقتيدا إلى مركز شرطة كفر الشيخ وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية أقرا بصحتها مضيفين بعدم قصدهما قتله وإنما تعدى كلاهما عليه لظنهما برغبة المجني عليه التشاجر معهما لسابق تعديه على المتهم الأول خلال المشاجرة الأولى.

جرى التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنها، وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة كفر الشيخ قتل شاب جريمة قتل مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
زووم

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور
رياضة محلية

"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور

"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش
رياضة محلية

"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش
رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
أخبار مصر

"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق