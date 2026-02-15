إعلان

10 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة – الفيوم" الصحراوي

كتب : حسين فتحي

12:01 م 15/02/2026

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، أمام مساكن ميمنة، في نطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص قادم من اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف تحت إشراف عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لقائد الميكروباص، ومحاولته تخطي سيارة ملاكي أمام مساكن ميمنة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانقلابها داخل الأراضي الزراعية المجاورة للطريق.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت نيابة مركز سنورس لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص محافظة الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
رياضة محلية

عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
هيفاء وهبي بفستان جريء ونسرين طافش أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء ونسرين طافش أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
الطلاق الثالث ومحلل.. كشف لغز العثور على رضيع بجوار صندوق قمامة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

الطلاق الثالث ومحلل.. كشف لغز العثور على رضيع بجوار صندوق قمامة في الإسكندرية
موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب
أخبار مصر

موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق