10 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة – الفيوم" الصحراوي

أُصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، أمام مساكن ميمنة، في نطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص قادم من اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف تحت إشراف عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لقائد الميكروباص، ومحاولته تخطي سيارة ملاكي أمام مساكن ميمنة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانقلابها داخل الأراضي الزراعية المجاورة للطريق.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت نيابة مركز سنورس لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.