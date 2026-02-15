تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر مشادة بين مدير الإدارة الصحية بساقلتة وأحد فنيي التمريض داخل مستشفى ساقلتة المركزي، على خلفية خلاف بشأن مواعيد وآلية العمل خلال فترة التشغيل المبدئي للمستشفى.

وأظهر الفيديو المتداول نقاشًا حادًا بين الطرفين، بعد اعتراض فني التمريض على مواعيد العمل، فيما رد مدير الإدارة بعبارة: "هشيلك الجدول كله"، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، وسط مطالب بفتح تحقيق في الواقعة.

من جانبه أوضح الدكتور جيمي جمال، مدير الإدارة الصحية بساقلتة أن الواقعة سببها خلاف مهني مع أحد أفراد التمريض كان مكلفًا بمأمورية من مستشفى المراغة إلى مستشفى ساقلتة، في إطار الاستعدادات لافتتاح المستشفى وتشغيله، مؤكدًا أنه جرى احتواء الموقف داخل المستشفى بعد نحو ساعة فقط من حدوثه.

وأشار "جمال" إلى أنه مكلف بالإشراف الإداري على المستشفى للمساعدة في التشغيل الأولي، موضحًا أن للمستشفى إدارة مستقلة برئاسة الدكتور أحمد جاهين مديرًا للمستشفى، ويعاونه الدكتور يحيى زكريا نائب المدير، لافتًا إلى أن ما حدث كان اختلاف في وجهات النظر حول أسلوب العمل، دون توجيه أي إهانة لأي أخد من الأطقم الطبية.

وشدد مدير الإدارة الصحية بساقلتة على احترامه الكامل لهيئة التمريض ودورها المحوري داخل المنظومة الصحية، مؤكدًا أن العلاقة بين جميع العاملين تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.

من جهته أوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه فور رصد الفيديو تم تشكيل لجنة عاجلة تضم مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة التمريض، وذلك لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن اللجنة انتقلت صباح أمس السبت إلى مستشفى ساقلتة المركزي لإجراء فحص ميداني، وأنه جاري إعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وأكدت "دويدار" أن مديرية الصحة بسوهاج تقف على مسافة واحدة من جميع الكوادر الطبية والإدارية، ولن تتهاون في تطبيق القانون، بما يضمن الانضباط وحسن سير العمل داخل المنشآت الصحية.