"عودة إمام عاشور".. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات بدوري الأبطال.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، عودة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف، التي كانت موقعة عليه في وقت سابق من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، أحمد عيد، عمرو الجزار، محمد هاني وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومروان عثمان.