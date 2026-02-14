مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

"عودة إمام عاشور".. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

08:08 م 14/02/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات بدوري الأبطال.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، عودة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف، التي كانت موقعة عليه في وقت سابق من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، أحمد عيد، عمرو الجزار، محمد هاني وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومروان عثمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة الأهلي الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي الأهلي اليوم الأهلي مباشر قائمة الأهلي أمام فريق الجيش الملكي

