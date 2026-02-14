الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت مدن محافظة الوادي الجديد طفرة إنشائية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث كثفت مديرية الطرق والنقل جهودها لتنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أن العمل يسير على قدم وساق بمركزي الخارجة والداخلة، مشيرًا إلى الانتهاء بالفعل من تركيب نحو 11 ألف متر مربع من بلاط الإنترلوك، من إجمالي 25 ألف متر مستهدف تركيبها ضمن الخطة الحالية.

وأوضح "الزملوط" أن هذه الأعمال لا تقتصر على الشوارع الرئيسية فحسب، بل تمتد لتشمل الحارات والأزقة الضيقة التي كان يصعب وصول معدات الرصف التقليدية إليها، مما جعل من "الإنترلوك" حلاً عمليًا وفعالًا لإعادة الروح لهذه المناطق.

وأضاف المحافظ أن مدينة الخارجة شهدت عمليات تطوير واسعة شملت مناطق "درب السندادية"، و"عين الدار"، و"القلعة" بالخارجة القديمة، حيث جرى تركيب 30 ألف متر مربع في هذه المناطق الحيوية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، ويسهم في تيسير حركة المواطنين اليومية، والقضاء على مشكلات الأتربة والرمال في فصل الصيف أو تجمعات المياه في الشتاء.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرحيم أبوزيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الاعتماد على بلاط "الإنترلوك" في الأحياء القديمة جاء نظرًا لقدرته العالية على التحمل وسهولة فكه وتركيبه في حالات إصلاح خطوط المياه أو الصرف الصحي، دون الحاجة لتكسير الأسفلت وإهدار المال العام.

ولفت "أبو زيد" إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية لضمان استدامة هذه الأعمال، مع تشديد الرقابة على الشركات المنفذة لإنجاز كافة المستهدفات في التوقيتات المحددة.

وأكد "أبو زيد" أن المحافظة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحويل الأحياء الشعبية والقديمة إلى مناطق جذب سياحي وبيئي، خاصة منطقة "الخارجة القديمة" بما تحويه من طراز معماري فريد، ليصبح السير في طرقاتها تجربة مريحة وآمنة للسكان والزوار على حد سواء.