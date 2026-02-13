إعلان

"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو وصور)

كتب : أسامة علاء الدين

04:16 م 13/02/2026 تعديل في 04:29 م
    أسرة إسلام (1)
    أسرة إسلام (7)
    أسرة إسلام (6)
    أسرة إسلام (2)
    أسرة إسلام (3)
    أسرة إسلام (4)
    أسرة إسلام (5)

كشفت أسرة الشاب "إسلام" تفاصيل واقعة الاعتداء عليه داخل منزل أسرته بمدينة بنها بالقليوبية، مؤكدين أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا البيت حاملين أسلحة بيضاء، واعتدوا عليه بالضرب فور عودته إلى المنزل.

وقالت الأسرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهمين لم يكتفوا بالتعدي على نجلهم، بل وجهوا تهديدات مباشرة لوالده ووالدته، مؤكدين أنهم سيشعلون النار في المنزل حال محاولة أي منهما التدخل أو الاعتراض على ما يحدث.

وحكى الأب، إنه يعاني من حالة صحية سيئة، ولم يتمكن من الدفاع عن نجله، مشيرًا إلى أنه وقف عاجزًا يشاهد ابنه يتعرض للضرب والإهانة أمام عينيه دون أن يستطيع حمايته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الشاب وهو يُجبر على ارتداء بدلة رقص والوقوف على كرسي، قبل أن يتعرض للاعتداء والسخرية أمام عدد من أهالي القرية.

وعقب رصد الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط 9 متهمين. وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب وجود علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

