بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعدما سجل المعدن الأصفر موجة صعود في منتصف الأسبوع قبل أن يتراجع مع نهايته.

وخسر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 6670 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6650 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وسجل سعر الجرام نحو 6670 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم السبت، واستقر عند المستوى نفسه يوم الأحد، قبل أن يرتفع إلى 6720 جنيهًا يوم الاثنين.

وواصل الذهب صعوده ليسجل 6740 جنيهًا يوم الثلاثاء، ثم بلغ 6770 جنيهًا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، قبل أن يتراجع إلى 6660 جنيهًا يوم الخميس.

وفي منتصف تعاملات اليوم الجمعة سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6650 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

شعبة المواد الغذائية: تأثير الفائدة على الأسعار مرهون بزيادة الإنتاج