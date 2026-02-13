محافظ المنيا يفتتح المسجد الكبير بمطاي ويستمع لمطالب الأهالي -صور

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية أبو شحاتة التابعة للمجلس القروي بأبو عزيز بمركز مطاي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وإقامة الشعائر الدينية.

وعقب الافتتاح، أُقيمت شعائر صلاة الجمعة في رحاب المسجد، وأدى محافظ المنيا الصلاة وسط جموع المصلين من أهالي القرية، في مشهد روحاني تتآلف فيه القلوب، ابتهاجًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

واستمع المصلون إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد اللطيف عزب، والشيخ محمود الشحات، إلى جانب ابتهالات دينية للشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني، المبتهل بإذاعة القرآن الكريم، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، والتي تناولت كيفية استقبال شهر رمضان بالطاعات، وفضائل الشهر الكريم، وما يحمله من قيم الإيمان والتكافل والعمل الصالح، والاقتداء بسيدنا محمد ﷺ نبي الرحمة وخاتم الأنبياء والمرسلين، داعيًا الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يحفظ مصر وشعبها.

واختُتمت الشعائر بتلاوة عطرة للقارئ شهاب أحمد حسن، المتأهل للمرحلة الأولى من المشاركين في برنامج «دولة التلاوة»، والحاصل على مراكز متقدمة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم على المستوى الدولي.

وعقب أداء الصلاة، التقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وبذل كافة الجهود الممكنة لخدمة مصالحهم.

وجدير بالذكر أن المسجد الكبير مقام على مساحة 465 مترًا مربعًا، ويضم مصلى للسيدات، إلى جانب مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، بما يسهم في أداء رسالته الدينية والتربوية وخدمة أبناء القرية.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب محمد صلاح البدري، والنائب نادي عبد الرسول، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم النائبة السابقة هانم أبو الوفا، والدكتور محمد عزت، مساعد رئيس القطاع الديني والمشرف العام على مساجد آل البيت، وفضيلة الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ علي عثمان، مدير إدارة أوقاف مطاي.