بالصور.. ضبط 62 سيارة مخالفة لخطوط السير في أسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بإدارات المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة السيارات، وإلزامها بخطوط السير المقررة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين، بما يشمل توقيع الغرامات المالية وسحب الرخص ووقف السيارات المخالفة لفترات متتالية.

من جانبها، قالت نسمه ناجح، مدير إدارة المواقف، إن لجنة السيرفيس تواصل حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مختلف المراكز والمدن، وأسفرت جهودها عن ضبط 62 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير، تم سحب رخصها وتوقيع الغرامات المالية الفورية عليها.

وأشارت ناجح إلى أن أعمال اللجنة تتم بشكل مفاجئ وعلى مدار اليوم داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية، بهدف التأكد من التزام السيارات بخطوط السير وضمان انتظام التشغيل، ومنع التكدس والتزاحم، خاصة في أوقات الذروة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية اليومية لضبط منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمة حضارية ومنظمة تليق بالمواطنين وتدعم جهود التنمية الشاملة.