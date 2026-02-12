إعلان

أجواء زمان عادت بالمنوفية.. توأم يجمعان الأهالي لتزيين شارعهم بالأنوار والفوانيس -صور

كتب : أحمد الباهي

04:09 م 12/02/2026
    الشاب جمعا الأموال من الأهالي لتزيين الشارع
    الشارع نال إعجاب المارة
    أضواء جمالية قبيل شهر رمضان
    الفوانيس تزين شوارع المصيلحة بالمنوفية
    أثناء أعمال التزيين
    شابان حولا شارعهم لتحفة فنية

المنوفية- أحمد الباهي:

نجح شابان توأم من قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في تحويل شارعهم إلى لوحة رمضانية مبهرة، بعدما جمعا مبالغ مالية من سكان الشارع وعملا على تزيينه بالكامل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

غطّت الزينة أرجاء المكان في مشهد جمالي لافت، حيث تعلّقت الأنوار والفوانيس على امتداد الشارع لتمنحه أجواءً احتفالية أدخلت البهجة إلى قلوب الأهالي، الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالفكرة وبإصرار الشابين على تنفيذها.

يعمل الشابان أحمد فايد وشقيقه محمد، في أحد المصانع بمدينة قويسنا، ويخرجان معًا يوميًا إلى العمل ويعودان سويًا، لكنهما قررا هذه المرة استثمار وقتهم وجهدهم في فكرة مختلفة خارج إطار وظيفتهما، هدفها تجميل الشارع وإضفاء روح رمضان عليه.

بدأ التوأم بالتواصل مع الجيران وطرح الفكرة، لتلقى ترحيبًا واسعًا ودعمًا من السكان، قبل أن يتحول الشارع خلال أيام قليلة إلى تحفة فنية تعكس روح التعاون والمحبة بين أهالي المنطقة.

وأكد عدد من الأهالي أن ما فعله الشابان نموذج يُحتذى به في العمل التطوعي، ويجسد كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تصنع حالة من السعادة وتُعيد إحياء المظاهر الرمضانية التي ينتظرها الجميع كل عام.

