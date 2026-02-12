إعلان

تعديلات مرورية بشوارع منطقة ونجت في الإسكندرية| تعرف عليها

كتب : محمد عامر

07:02 م 12/02/2026

منطقة ونجت في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع الطيار أحمد مسعود بدايةً من شارع مصطفى كامل وحتى شارع حجر النواتية بحي شرق، لتحقيق السيولة المرورية.

وتواصل إدارة المرور تنفيذ إجراءات تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة من خلال تركيب العلامات الإرشادية والإلزامية وتطبيق نظام الاتجاه الواحد لسير المركبات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من التكدسات وتحقيق انسيابية الحركة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تم تحديد اتجاهات السير المقررة لتسهيل المرور بالمنطقة التالي:

- شارع ونجت: اتجاه واحد للقادم من شارع حجر النواتية وصولًا إلى شارع مصطفى كامل.

- شارع الطيار أحمد مسعود: اتجاه واحد من شارع مصطفى كامل حتى شارع حجر النواتية.

الشوارع العرضية المنظمة للحركة:

▪️ شارع ابن سراج: من شارع ونجت باتجاه شارع الطيار أحمد مسعود.

▪️ شارع 153: من شارع الطيار أحمد مسعود باتجاه شارع ونجت.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين وقائدي المركبات الالتزام الكامل بالعلامات المرورية واتجاهات السير الجديدة، حفاظًا على السلامة العامة ودعمًا لانسيابية الحركة المرورية.

ونجت

محافظة الإسكندرية تعديلات مرورية بشوارع منطقة ونجت منطقة ونجت في الإسكندرية

