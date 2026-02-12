محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلاً رمضان " ببني مزار -صور

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، منفذًا للسلع الغذائية بمركز بني مزار، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية على مستوى المراكز والقرى، بما يضمن توفير مختلف المواد الغذائية الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، دعمًا للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد كدواني أن معارض «أهلاً رمضان» تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددًا على استمرار التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ووجّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع وجودتها، والالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار.

ويأتي افتتاح منفذ «أهلاً رمضان» بمركز بني مزار ضمن منظومة متكاملة تنفذها محافظة المنيا لإقامة سلسلة من المعارض والمنافذ والشوادر بمختلف المراكز، والتي يزيد عددها على 100 معرض ومنفذ وشادر، في إطار خطة شاملة تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، وتحقيق الاستقرار والتوازن بالأسواق، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

كما تشمل الخطة تفعيل المنافذ المتحركة التي تجوب القرى والمناطق البعيدة والنائية، لضمان وصول السلع الغذائية إلى جميع المواطنين، إلى جانب توفير كراتين السلع الغذائية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، وبما يعزز قيم التكافل الاجتماعي.