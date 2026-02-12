إعلان

"عيشها بصحة" في رأس سدر.. فحوصات مجانية واستعداد آمن لرمضان (صور)

كتب : رضا السيد

06:16 م 12/02/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت وحدة طب أسرة "رأس مسلة" زيارة ميدانية موسعة إلى مركز بحوث الصحراء "مركز التنمية المستدامة لموارد جنوب سيناء" بمدينة رأس سدر، استهدفت تقديم خدمات مبادرة "عيشها بصحة" للعاملين والمترددين، في تحرك استباقي لتعزيز الوعي الطبي داخل المؤسسات قبل حلول الشهر الكريم.

خدمات متكاملة

وشهدت الزيارة تنفيذ الفريق الطبي لحزمة متكاملة من الخدمات المجانية، شملت قياسات ضغط الدم ومستويات السكر، بالتوازي مع تفعيل آليات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، لضمان سرعة التعامل مع الحالات المعرضة للمضاعفات وتوجيهها لاستكمال الفحوصات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

صيام آمن

وركزت الفعاليات التوعوية بشكل خاص على الاستعداد الصحي السليم لشهر رمضان، حيث قدم الفريق إرشادات عملية لمرضى الضغط والسكر تتعلق بتنظيم مواعيد العقاقير الطبية، وأهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن يراعي طبيعة الصيام لضمان عبور الشهر بأمان ودون أزمات صحية.

وقاية مستمرة

وأكد فريق الحملة أن هذه الجولات الميدانية تستهدف ترسيخ مبدأ "الوقاية قبل العلاج" ونشر ثقافة الفحص الدوري ودعم السلوكيات الإيجابية في بيئات العمل المختلفة، مشيرين إلى استمرار أنشطة "عيشها بصحة" لتغطية كافة مدن المحافظة، باعتبار الصحة مسؤولية مشتركة ورسالة ممتدة طوال العام.

مركز بحوث الصحراء مدينة رأس سدر عيشها بصحة فحوصات مجانية وحدة طب أسرة رأس مسلة

