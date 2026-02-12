من غرب سهيل إلى فيلة.. رحلة دراجات عالمية تروج لسياحة أسوان الشتوية

أسوان - إيهاب عمران:

نظم الاتحاد المصري للدراجات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، جولة سياحية رياضية لعدد 39 أجنبيًا بالدراجات داخل عدد من أبرز المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وشهدت أسوان استقبال وفد رياضي دولي يضم مشاركين من عشاق ركوب الدراجات، بهدف الدمج بين ممارسة الرياضة والاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها المدينة. واختار المنظمون أسوان نظرًا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومناخ معتدل خلال فصل الشتاء، إلى جانب تنوعها الأثري والثقافي.

وأوضح زياد يس وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن الجولة انطلقت من منطقة غرب سهيل ذات الطابع النوبي، مرورًا بعدد من القرى، وصولًا إلى السد العالي، في مسار جمع بين المشاهد الطبيعية المميزة وأحد أبرز المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث. كما تضمن البرنامج زيارة معبد فيلة، حيث أبدى المشاركون إعجابهم بتجربة الجمع بين رياضتهم المفضلة واستكشاف الحضارة المصرية القديمة عن قرب.

وأكدت اللجنة المنظمة أن هذه الفعاليات تعزز من مكانة أسوان كوجهة جاذبة للسياحة الرياضية، مشيرة إلى أن الرياضة أصبحت أداة فعالة للترويج السياحي، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من تنوع طبيعي وأثري يؤهلها لاستضافة فعاليات وأحداث دولية كبرى.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود متواصلة لفتح آفاق جديدة أمام أنماط سياحية غير تقليدية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي، مع إبراز صورة مصر كوجهة آمنة ومتنوعة تلبي اهتمامات مختلف الزائرين.