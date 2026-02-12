مصرع فتاة الـ16 عامًا في حادث سير بإحدى قرى القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها في حادث سير وقع على أحد الطرق بقرية "القشيش" التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف فورًا لموقع البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، مع استدعاء أهلية المتوفاة لسؤالهم، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف تفاصيل الحادث.