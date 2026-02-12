إعلان

مصرع فتاة الـ16 عامًا في حادث سير بإحدى قرى القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:55 م 12/02/2026

مصرع فتاة في حادث سير بالقليوبية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها في حادث سير وقع على أحد الطرق بقرية "القشيش" التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف فورًا لموقع البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، مع استدعاء أهلية المتوفاة لسؤالهم، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف تفاصيل الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية حادث سير مصرع فتاة إسعاف شبين القناطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ
أخبار مصر

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة
رياضة محلية

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة
الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
رياضة محلية

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
أخبار مصر

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
رياضة محلية

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان